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Двор на улице Гражданской в Пскове попробуют отремонтировать через ТОС

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Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1 Юрий Бурлин провёл приём граждан и обсудил с жительницей дома на Гражданской, 7 ремонт двора. Депутат предложил организовать ТОС, поскольку муниципалитет не может финансировать ремонт общего имущества собственников. Об этом Юрий Бурлин пишет в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

По его словам, в 2021 году по запросу жителей дом участвовал в программе «Формирование комфортной городской среды»: собрали документы на ремонт придомовой территории. К сожалению, тогда финансирование реализовать не успели, и задуманное осталось на бумаге.

«Сегодня муниципалитет не вправе тратить бюджетные средства на ремонт территорий многоквартирных домов – это общее имущество собственников. Поэтому предложил жителям альтернативный путь: организовать ТОС (территориальное общественное самоуправление). Со своей стороны готов помочь с регистрацией и сопровождением процесса», - пишет депутат.
 

Решение принято: жительница обсудит вариант с соседями. 

«В этом году уже три дома в округе частично обновили свои территории именно через ТОС. Да, это не то решение, которое хотелось бы изначально, но сегодня – одно из рабочих. Работаем дальше», - заключает Юрий Бурлин.
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Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

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