В Пскове проведут межрегиональный «Медиамарафон» для школьников и студентов

Межрегиональный «Медиамарафон» проведут для команд школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет с 11 по 13 ноября на площадке детского технопарка «Кванториум Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в технопарке.
Изображения: детский технопарк «Кванториум Псков»
Участники выполнят в сжатые сроки кейсы от государственных учреждений, бизнеса и некоммерческих организаций. Команды создадут медиаконтент: снимут и смонтируют вертикальные ролики на заданную тему, разработают дизайн стикерпака, проведут ребрендинг сообществ в социальных сетях и подготовят рекламные материалы с помощью нейросетей.
Жюри суммирует и зафиксирует баллы за каждый этап в открытой турнирной таблице. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам марафона, получат дипломы и ценные призы от партнеров и спонсоров.
Для участия команды должны пройти конкурсный отбор и заполнить резюме-портфолио, указав ключевые навыки, достижения и прикрепив ссылки на готовые работы. Заявки принимаются до 1 октября. Участие в марафоне бесплатное.