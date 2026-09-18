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В Пскове проведут межрегиональный «Медиамарафон» для школьников и студентов

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Межрегиональный «Медиамарафон» проведут для команд школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет с 11 по 13 ноября на площадке детского технопарка «Кванториум Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в технопарке.

Изображения: детский технопарк «Кванториум Псков»

Участники выполнят в сжатые сроки кейсы от государственных учреждений, бизнеса и некоммерческих организаций. Команды создадут медиаконтент: снимут и смонтируют вертикальные ролики на заданную тему, разработают дизайн стикерпака, проведут ребрендинг сообществ в социальных сетях и подготовят рекламные материалы с помощью нейросетей.

Жюри суммирует и зафиксирует баллы за каждый этап в открытой турнирной таблице. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам марафона, получат дипломы и ценные призы от партнеров и спонсоров.

«Медиамарафон — это возможность для ребят попробовать свои силы в реальной командной работе, создать готовый продукт, который будет использоваться заказчиками, и, конечно, побороться за призы», — отметили организаторы мероприятия.
 

Для участия команды должны пройти конкурсный отбор и заполнить резюме-портфолио, указав ключевые навыки, достижения и прикрепив ссылки на готовые работы. Заявки принимаются до 1 октября. Участие в марафоне бесплатное.

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