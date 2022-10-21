Наталья Юрченко рассказала об особых отношениях с физикой и физкультурой в школьные годы

О своих любимых и нелюбимых школьных предметах рассказала директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».
Фото здесь и далее: личный архив Натальи Юрченко
Гостья студии вспомнила, что однажды ее спросил физик и поставил ей «двойку».
«Когда после поставленной двойки учила эту физику к каждому уроку, учитель меня не спрашивал. Потом я уточнила: "В чем же дело?" Он ответил: "Я тебя знаю, один раз поставил двойку, а дальше ты все время готовилась"», – поделилась школьной историей Наталья Юрченко.
По мнению Натальи Юрченко, ИЗО в школе - потрясающий предмет.