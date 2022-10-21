Общество

Наталья Юрченко рассказала об особых отношениях с физикой и физкультурой в школьные годы

О своих любимых и нелюбимых школьных предметах рассказала директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».

«Удивительно, что я терпеть не могла физкультуру. Теперь все совершенно по-другому. Бегать – это кошмар и издевательство, а теперь с радостью. Обожала математику. Очень не любила физику, и учила ее принудительно», – рассказала Наталья Юрченко.

Фото здесь и далее: личный архив Натальи Юрченко

Гостья студии вспомнила, что однажды ее спросил физик и поставил ей «двойку».

«Когда после поставленной двойки учила эту физику к каждому уроку, учитель меня не спрашивал. Потом я уточнила: "В чем же дело?" Он ответил: "Я тебя знаю, один раз поставил двойку, а дальше ты все время готовилась"», – поделилась школьной историей Наталья Юрченко.

По мнению Натальи Юрченко, ИЗО в школе - потрясающий предмет.