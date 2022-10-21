Общество

«Чай втроём»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроём», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 октября. Это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе. И вот за такими разговорами с печеньками, чаем и просмотром фотографий они раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.

Сегодня гостем программы стала директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко. За чашкой чая она развенчала миф относительно места своего рождения, поделилась самыми счастливыми воспоминаниями детства, рассказала о роли судьбы в своей жизни, почему хотела стать ботаником, а ушла на телевидение, и дала советы: как бороться со стрессом, правильно формулировать желания, сделать куклу из мальвы и вкусно приготовить кабачки.