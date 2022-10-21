Общество

В Псковской области проверят все защитные сооружения для усиления безопасности

Анализ состояния всех защитных сооружений Псковской области на предмет соответствия существующим требованиям и нормативам проведет рабочая группа. Такое поручение глава региона Михаил Ведерников озвучил на первом заседании оперативного штаба по реализации усиления мер безопасности сегодня, 21 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В рамках оперштаба Михаил Ведерников озвучил ряд поручений по реализации превентивных мер.

«На данный момент Росимущество предлагает к передаче в региональную собственность целый ряд объектов. Необходимо понять, какие из них нам, действительно, нужны, а также какие меры необходимы для приведения в порядок этого имущества», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что информация по этому направлению будет проанализирована на следующем оперштабе.

Кроме того, губернатор, обращаясь к руководству Главного управления МЧС России по Псковской области, попросил подготовить предложения по срокам и формату проведения учений по гражданской обороне на примере одного из муниципальных образований. По итогам их проведения будет дана оценка готовности районных администраций, предприятий и защитных сооружений.

В рамках оперштаба проработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности населения и ключевой инфраструктуры региона. Также участники заседания рассмотрели вопросы введения особого режима объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации связи и объектов энергетики и проанализировали другие направления работы.

«Вы все хорошо знаете, что Псковская область граничит с тремя государствами, два из которых - члены НАТО. Это налагает на нас высокую ответственность в части обеспечения безопасности наших граждан, поэтому надо максимально внимательно подойти к реализации всех дополнительных мер», - заключил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что 19 октября президент России подписал указ о дополнительных мерах безопасности, связанных с введением военного положения в четырех новых субъектах Российской Федерации.

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Согласно документу, в Псковской области установлен уровень базовой готовности, который предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты ключевых инфраструктурных объектов. Кроме этого, определены дополнительные полномочия губернаторов по обеспечению мер безопасности. При этом никаких дополнительных ограничений для жителей региона не вводится.