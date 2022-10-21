Общество

Советы по профилактике рака простаты дали псковичам

Среди факторов риска развития рака простаты – и возраст, и генетика, но существуют факторы, на которые способен повлиять каждый мужчина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Онкологические заболевания предстательной железы, которые в быту называют раком простаты, – одна из самых распространенных причин смерти мужчин пожилого возраста», - рассказали в комитете.