Советы по профилактике рака простаты дали псковичам

Среди факторов риска развития рака простаты – и возраст, и генетика, но существуют факторы, на которые способен повлиять каждый мужчина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Онкологические заболевания предстательной железы, которые в быту называют раком простаты, – одна из самых распространенных причин смерти мужчин пожилого возраста», - рассказали в комитете.
- Специалисты отметили, что мужчины могут повлиять на следующие факторы риска развития рака простаты:
- Ожирение. Достоверно известно, что рак простаты чаще появляется у мужчин с ожирением.
- Питание. Переизбыток жиров, копченостей и консервов приводит к повышенному риску развития рака простаты.
- Привычки. Длительный стаж курения напрямую связан с более агрессивным течением болезни и появлением метастазов.
- Половая жизнь. Венерические заболевания, которые часто приводят к воспалению предстательной железы, увеличивают риск заболевания.
- Профосмотры. «Рак, выявленный на ранних стадиях, излечим. Однако он протекает бессимптомно и может быть обнаружен лишь урологом. Если вам исполнилось 45 лет, стоит каждый год посещать врача», - заметили в комитете.