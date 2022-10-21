Общество

Вечный огонь зажгут в четырёх населённых пунктах Псковской области

Вечный огонь зажгут в четырёх населённых пунктах Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«На сегодняшний день в Псковской области 12 подобных мемориалов, где пламя зажигается только во время проведения торжественных памятных мероприятий. Благодаря достигнутым договорённостям с ПАО "Газпром", 5 Вечных огней будут гореть постоянно. Вслед за Невелем Вечные огни появятся в Дедовичах, Дно, Острове и Печорах», - рассказал Михаил Ведерников.

Он призвал руководство муниципалитетов начать работать над тем, чтобы соответствующие мемориальные комплексы были включены в реестр Минобороны РФ и смогли получить официальный статус «Вечного огня».

Ранее сообщалось, что специалисты «Газпром газораспределение Псков» перевели Вечный огонь в Невеле с баллонного на сетевой природный газ.