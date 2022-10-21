Общество

Способы сообщить полиции о продаже наркотиков перечислили псковичам

Второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» проходит на территории Псковской области с 17 по 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Организатор мероприятия — управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Акция направлена на привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. «Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков - обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне», - призвали в полиции.

Информацию можно передать:

по «телефону доверия»: (8112) 59-22-33,

в дежурную часть УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49,

по круглосуточному телефону филиала «Псковский» Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии: (8112) 56-60-16,

на сайт УМВД России по Псковской области.

«Ни одно ваше обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется! Уважаемые граждане, помните, что ваша своевременная и достоверная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, возможно, и ваших родных и близких!» - добавили в полиции.