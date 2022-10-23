Общество

Псковский губернатор проконтролировал работу Центра поддержки семей мобилизованных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в Центре поддержки семей мобилизованных. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье, 23 октября.

«Между мероприятиями зашел в Проектный офис «Команда 2018» посмотреть, как работает Центр поддержки семей мобилизованных», - сообщил губернатор.

По его словам, люди приходят с самыми разными вопросами: кто-то просит помочь с дровами, а кто-то – устроиться на работу.

«Например, специалисты предложили неработающей супруге мобилизованного пройти переобучение, и уже подбирают варианты трудоустройства. Всего же специалисты отработали уже более 800 обращений», - рассказал Михаил Ведерников. Отдельно он спросил про условия – сотрудники отметили, что у них здесь есть всё необходимое для комфортной работы.