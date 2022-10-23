Общество

2,7 млн рублей получат молодые псковичи на реализацию социальных проектов

20-22 октября в Пскове прошел Международный молодежный патриотический форум «Мы помним». Его участниками стали более 100 молодых людей из Псковской, Воронежской, Иркутской, Свердловской и Ленинградской областей, республики Ингушетия, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Республики Беларусь.

«Форум стал уникальной площадкой, направленной на формирование новых форм патриотического воспитания, - подвел итоги встречи в своем телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников. - Он включал панельные дискуссии, интерактивные выставки, обучающие тренинги от федеральных и региональных экспертов».

В рамках форума при поддержке Росмолодежи прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов. Было представлено 38 проектов, на презентацию которых ушло более 5 часов. 9 самых сильных проектов получили гранты, из них 7 – от ребят из Псковской области.

«Это очень хороший результат», - отметил глава региона.

Победители из Псковской области:

Алина Корныльева получит 120 000 рублей на реализацию проекта по созданию тактильных книг «Окно в мир»;

Евгений Рудый получит 380 000 рублей на проект кожевенного коворкинга «Рыжая Рысь»;

Светлана Каканова будет реализовывать проект «Живые деревни» на сумму 380 000 рублей;

Анна Шуняева получит 410 000 рублей на реализацию проекта «Нам доверена память»;

Никита Козлов будет создавать молодёжную творческую студию анимации «Разберёмся сами!» на сумму 410 000 рублей;

Алексей Телюшин выиграл 410 000 рублей на проект «ЭкоМЦ»;

Кристина Шульгина победила с проектом «Остров спокойствия - социализация и инклюзия» на сумму 620 000 рублей.

Общая сумма привлеченных средств – 2,7 млн рублей.

Отметим, что организатором форума выступило АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики региона.