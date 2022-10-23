Общество

Псковичей приглашают на спектакль о самом важном

Спектакль «Любовь» псковского молодежного театра «Ахтеатр» состоится 5 ноября. Об этом сообщает «МК в Пскове».

«Говорят, что любовь живёт 3 года - пора доказать, что наша живёт дольше(последний раз мы ставили этот спектакль в октябре 2019 года). Ещё один автор написал, что страна любви - великая страна!Так давайте же встретимся, чтобы говорить только о самом важном... о любви!» - говорится в сообщении молодежного театра.

Представление состоится на улице Льва Толстого, 4 (актовый зал) в 16.00.

Вход на спектакль будет осуществляться по записи в комментариях. Необходимо указать ФИО и дату рождения.