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Общество

Мужчины больше женщин поддерживают запрет WhatsApp – эксперты

24.10.2022 09:50|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы призвали ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. 74% работающих россиян используют WhatsApp в служебных целях. Женщины чаще мужчин общаются по работе в мессенджере с руководством, коллегами, партнерами и клиентами: 78% против 69% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Почти каждый второй россиянин, использующий WhatsApp в служебных целях, против запрета на использование мессенджера в отношении всех работающих россиян (48%). 22% высказались «за». Причем мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был объявлен незаконным способом служебной коммуникации (30% против 14%): «Считаю, что информация, требующая секретности, не должна использоваться в мессенджерах»; «Однозначно запретить! В нашей организации WhatsApp используется для распространения тех указаний, которые руководству не хватает духа распространять обычными способами, и очевидно, что эти указания чаще всего не совсем законные».

В то же время, если запрет будет принят властями, лишь 3 из 10 не хотят удалять рабочие контакты в WhatsApp. 55% россиян, использующих мессенджер по работе, готовы отказаться от него.

Теги: #опрос #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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