Псковский линейный отдел МВД России приглашает на работу

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу в органы внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
В линейный отдел требуются полицейский патрульно-постовой службы и полицейский (водитель).
Основные критерии отбора на службу в органы внутренних дел:
Предпочтение отдается кандидатам, прошедшим службу в Вооруженных Силах РФ, уточнили в ведомстве.
За более подробной информацией можно обратиться в отделение по работе с личным составом Псковского ЛО МВД России на транспорте.
Адрес: Псков, улица Бастионная, 12а. Телефоны: 8-8112-757702, 8-8112-707576.