Общество

Псковский линейный отдел МВД России приглашает на работу

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу в органы внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В линейный отдел требуются полицейский патрульно-постовой службы и полицейский (водитель).

Основные критерии отбора на службу в органы внутренних дел:

гражданство РФ;

образование не ниже полного среднего;

отсутствие судимостей и компрометирующей информации в отношении кандидата;

пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.

для водителей – наличие права на управление транспортным средством категории «В».

Предпочтение отдается кандидатам, прошедшим службу в Вооруженных Силах РФ, уточнили в ведомстве.

За более подробной информацией можно обратиться в отделение по работе с личным составом Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Адрес: Псков, улица Бастионная, 12а. Телефоны: 8-8112-757702, 8-8112-707576.