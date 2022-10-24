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Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» прошёл в Пскове

Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» прошёл в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«По истечении месяца мастер-классов и репетиций с командой проекта, полуфиналистки вышли на сцену, чтобы доказать свою состоятельность и возможность выхода в финал. В рамках программы девушки категории "Мисс" и леди категории "Миссис" показали свое дефиле, рассказали о себе, своей семье, увлечениях и стремлениях», - рассказали организаторы.

На полуфинале работало жюри: победительницы и финалистки прошлых сезонов конкурса, среди которых были действующие королевы «Мисс Псков» и «Миссис Псков» — Дарья Холмова и Наталья Мерелайне, представители спонсоров, а также зрители мероприятия. Если первый состав жюри определял, кто должен пройти в финал, то второй (зрители) выбирал «Королеву» полуфинала в каждой категории участниц.

Всех участниц допустили к финалу, а королевами полуфинала среди «Мисс» стала Ева Гончарова, среди «Миссис» - Вера Богданова. Победительницам вручили короны.

Напомним, финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2022» состоится 26 ноября и пройдет в БКЗ Филармонии.