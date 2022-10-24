Общество

Не оставлять без внимания подозрительные сумки на улицах призвали псковичей

Как действовать при обнаружении подозрительного предмета, напомнили псковичам. Рекомендации размещены на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«Если вам на глаза попался подозрительный, явно оставленный без присмотра предмет (мешок, сумка, коробка и т. д.), не оставляйте этот факт без внимания», – посоветовали в ведомстве.

При обнаружении забытой или бесхозной вещи в общественном транспорте следует опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.

При обнаружении неизвестного предмета в подъезде своего дома необходимо опросить соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен — немедленно сообщить о находке в отделение полиции.

При обнаружении неизвестного предмета в учреждении, нужно немедленно сообщить о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях действия должны быть следующими:

не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет;

зафиксировать время обнаружения предмета;

постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

обязательно дождаться прибытия специалистов.

Также необходимо помнить: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и тому подобное.

«Уважаемые взрослые! Вы в ответе за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните ребенку, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность», – призвали в МЧС.

Не стоит предпринимать самостоятельно никаких действий в отношении таких находок или подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.

Сообщить об обнаруженном предмете можно в полицию по телефону: 102 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по телефону: 112. Действовать следует только в соответствии с полученными рекомендациями.