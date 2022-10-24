Общество

Петербургские депутаты просят защитить гимн России от надругательств

Не только герб и флаг должны быть защищены угрозой уголовного наказания от осквернения, но и гимн России. Так считают петербургские депутаты Антон Соловьев, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок. Они подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, которым предлагают ввести такую ответственность. Существующие меры административного характера они считают недостаточными.

Депутаты предлагают изменить 329-ю статью УК. Сегодня в ней говорится, что за надругательство над гербом и флагом России полагается ограничение, лишение свободы или принудительные работы на срок до одного года, либо арест от трех до шести месяцев. В проекте документа они предлагают добавить, что такое же наказание последует еще и за надругательством над гимном, уточняет «Парламентская газета».

Пока за это может наступить лишь административная ответственность по статье 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации». По ней граждане могут быть оштрафованы на сумму от двух до трех тысяч рублей, должностные лица — от пяти до семи тысяч рублей, юридические — от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что достаточно большое количество коллективов, в том числе зарубежных, поет гимн России. При этом уже неоднократно вносили проекты о наказании за неуважительное отношение к гимну, но авторы таких инициатив не смогли найти нужные формулировки. «Если мы не сможем точно определить, что такое "надругательство" над гимном, то лучше не принимать такие инициативы», — сказал Крашенинников.

Основной автор инициативы Антон Соловьев пояснил, что, по его мнению, надругательство над гимном — это замена слов с искажением смысла текста, в том числе с использованием нецензурной лексики: «Тема защиты государственного гимна становится актуальной в наши дни еще и потому, что с этого года его исполнение введено в школах. Герб, флаг и гимн — это официальные государственные символы, к которым надо относиться с должным уважением», — сказал депутат.

Соавторы Денис Четырбок и Андрей Рябоконь уточнили, что такое изменение позволит различать надругательство, то есть намеренное глумление и издевательство над символом государства, и просто непонимание порядка его использования. Например, если кто-то на пляже, где лежат полураздетые люди, включает гимн и все продолжают мазаться кремом от загара, а не вытягиваются по струнке, снимая с головы панамы, — это просто непонимание и неуважение. Тем, кто это организовал, можно сделать замечание, что-то объяснить, при упорстве в проявлении неуважения — оштрафовать. Но если кто-то сознательно сочиняет стихи с вкраплениями смысла, порочащего наше государство — это вредительство. И за такие действия надо серьезно наказывать.