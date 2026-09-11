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«Глас народа»: Знаете ли вы, что скоро состоятся выборы и за кого вы будете голосовать?

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С 18 по 20 сентября в Псковской области, как и во всех регионах России пройдут выборы. Мы будем выбирать членов Государственной Думы и Законодательного Собрания. Насколько псковичи осведомлены о предстоящем голосовании - узнаем в опросе ПЛН ТВ.

Напомним, в преддверии выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области Псковская Лента Новостей провела опрос* среди своих читателей. Респондентам был задан вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?». По итогам голосования, в котором приняли участие 902 человека, уверенно лидирует партия «Единая Россия» - ее выбрали бы 38.9% участников опроса. 

*Онлайн-опрос проводило электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», он проходил с 7 по 11 сентября 2026 года, в ним приняли участие 902 человека. Регион - Псковская область. Вопрос, на который отвечали респонденты: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?». Статистическая погрешность не превышает 4,5%. Опрос проведен по заказу ООО «Гражданская пресса» на бесплатной основе. 

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