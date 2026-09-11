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Сеченовский университет анонсировал производство препарата от гепатита В

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Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Р-Фарм» получили грант памяти академика Е.П. Велихова на производство препарата для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9, рассказали в пресс-службе университета.

«Проект Сеченовского университета и группы компаний Р-Фарм по созданию производственной платформы для CRISPR-терапии хронического гепатита B получил поддержку Российского научного фонда (грант памяти академика Е.П. Велихова)», - рассказали в вузе.

Там уточнили, что грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами.

«В основе проекта - разработанный в Сеченовском университете прототип препарата на основе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц. Это первые в мире системы такого типа, предназначенные для элиминации вируса гепатита B: наночастицы выступают носителями, доставляющими генетические редакторы в клетки-мишени», - пояснили в вузе.

Руководитель отдела фармацевтической разработки Р-Фарм Максим Власюк уточнил, что схема CRISPR-терапии гепатита B предполагает полное излечение после однократного введения препарата - это позволит уменьшить стоимость курса для одного пациента.

«Препарат будет обладать сниженной нецелевой активностью и повышенной специфичностью комплексов CRISPR-Cas9 к инфицированным клеткам печени, что снизит риски побочных эффектов и повысит эффективность», - пояснил Власюк.
CRISPR-Cas9 - это технология таргетного редактирования генома, известная также как «молекулярные ножницы». Она основана на действии высокоточного белка-нуклеазы Cas9, который разрушает вирусную ДНК, не действуя на геном человека, пишет РИА Новости.

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