Общество

Почти 30 тысяч жителей Псковской области получили консультации специалистов Пенсионного фонда

27 428 жителей Псковской области получили консультации по вопросам социального и пенсионного обеспечения от специалистов контакт-центра регионального отделения ПФР (8-800-600-01-76) с начала года. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в организации.

Ежедневно за телефонными консультациями обращается порядка 180 псковичей. Чаще всего людей интересуют вопросы назначения и выплаты пенсий, социальных выплат на детей, использования материнского капитала, порядка оформления СНИЛС. В топ самых частых обращений также входят вопросы оформления справок и документов, использования электронных сервисов, а также обращения, связанные с получением справочной информации о назначенных выплатах.

В ПФР отметили, что любой желающий может получить телефонную консультацию по общим пенсионным и социальным вопросам у операторов контакт-центра. При этом сведения, касающиеся персональных данных граждан, сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить такую информацию, необязательно посещать клиентскую службу фонда. Установив кодовое слово, персональные сведения можно получить быстро и просто - по звонку.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, а также придя в клиентскую службу фонда.