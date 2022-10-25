Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
штраф за обман энергетиков
новогодние корпоративы
Денис Иванов о 15 округе
оплата счетов
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
в роли ведущих ENERGY
Электронная транспортная накладная
Первые счета за электроэнергию
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Мне 60, и это здорово!
Топ клиник Пскова
бонусы для членов профсоюза
Компьютерные игры: за и против
лифт с музыкой
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 25.10.2022 14:140 Полёты авиации над Псковом: есть ли риски? 25.10.2022 20:040 Почти 30 тысяч жителей Псковской области получили консультации специалистов Пенсионного фонда 25.10.2022 17:570 Благоустройство парка имени Юрия Гагарина завершают на Запсковье 25.10.2022 17:500 Более 70 реализующих овощи объектов проверил Роспотребнадзор в Псковской области 25.10.2022 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 октября 25.10.2022 17:370 Программа воспитания учащихся Островской школы отмечена на Всероссийском конкурсе
 
 
 
Самое популярное 21.10.2022 07:170 Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 21.10.2022 20:190 Сергея Макарченко наградили медалью «За боевые отличия» 22.10.2022 16:380 Эксперты ответили на вопрос о длительности военной службы для мобилизованных
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 30 тысяч жителей Псковской области получили консультации специалистов Пенсионного фонда

25.10.2022 20:04|ПсковКомментариев: 0

27 428 жителей Псковской области получили консультации по вопросам социального и пенсионного обеспечения от специалистов контакт-центра регионального отделения ПФР (8-800-600-01-76) с начала года. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в организации.

Ежедневно за телефонными консультациями обращается порядка 180 псковичей. Чаще всего людей интересуют вопросы назначения и выплаты пенсий, социальных выплат на детей, использования материнского капитала, порядка оформления СНИЛС. В топ самых частых обращений также входят вопросы оформления справок и документов, использования электронных сервисов, а также обращения, связанные с получением справочной информации о назначенных выплатах.

В ПФР отметили, что любой желающий может получить телефонную консультацию по общим пенсионным и социальным вопросам у операторов контакт-центра. При этом сведения, касающиеся персональных данных граждан, сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить такую информацию, необязательно посещать клиентскую службу фонда. Установив кодовое слово, персональные сведения можно получить быстро и просто - по звонку.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, а также придя в клиентскую службу фонда.

Теги: #пфр #Псковская область #консультация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 163 человека
25.10.2022, 20:390 Глухонемого псковича разыскивают на протяжении 10 месяцев 25.10.2022, 20:270 Первый отборочный тур областного фестиваля детского творчества прошел в Родинском доме культуры 25.10.2022, 20:040 Почти 30 тысяч жителей Псковской области получили консультации специалистов Пенсионного фонда 25.10.2022, 19:400 К 55-летию художественной школы в Пскове открылась выставка «Рисуют дети»
25.10.2022, 19:360 Опыт Псковской области по сохранению исторической памяти представили в Брянске 25.10.2022, 19:280 Сильнейших игроков в Counter-Strike определили в Пскове 25.10.2022, 19:090 Псковский областной театр кукол покажет спектакль в рамках «Культурных выходных» в Гдове 25.10.2022, 18:500 В России утвердили новые правила освидетельствования водителей
25.10.2022, 18:340 Штукатурные работы завершаются в церкви Николы Вратаря в Печорах 25.10.2022, 18:151 Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре 25.10.2022, 18:040 Выставка «Клады великих потрясений» открылась в Пскове 25.10.2022, 18:000 «Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО
25.10.2022, 17:570 Благоустройство парка имени Юрия Гагарина завершают на Запсковье 25.10.2022, 17:500 Более 70 реализующих овощи объектов проверил Роспотребнадзор в Псковской области 25.10.2022, 17:490 Замораживание сотрудничества с Прибалтикой не скажется на таможенных операциях в РФ - СЗТУ 25.10.2022, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 октября
25.10.2022, 17:370 Программа воспитания учащихся Островской школы отмечена на Всероссийском конкурсе 25.10.2022, 17:350 Псковичей призвали отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим 25.10.2022, 17:322 Движение транспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове планируют открыть 25 октября 25.10.2022, 17:200 При прокладке теплосетей учитываются перспективы развития районов в Пскове - эксперт
25.10.2022, 17:150 Дополнительные поезда Петрозаводск – Псков запустят на ноябрьских праздниках 25.10.2022, 17:110 Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron* признали экстремистским 25.10.2022, 17:050 Псковским автомобилистам стало доступно приложение МТС Music 25.10.2022, 17:021 Более 200 педагогов не хватает школам Псковской области
25.10.2022, 16:560 Многодетная псковичка попросила губернатора не отправлять мобилизованного мужа в зону СВО 25.10.2022, 16:550 Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях 25.10.2022, 16:470 Историческую надпись восстановили на здании Псковского технического лицея. ФОТО 25.10.2022, 16:421 С вопросом о газификации деревни Ясно пришёл на приём к Александру Котову порхович
25.10.2022, 16:370 Троих нетрезвых водителей задержали полицейские в Псковской области 25.10.2022, 16:350 Осеннюю листву убрали более чем на 10 улицах Пскова 25.10.2022, 16:320 ФСБ задержала в Екатеринбурге подростка за подготовку атаки на школу 25.10.2022, 16:300 Книгу о кропотливой работе неизвестных садовников можно скачать на сайте «Михайловского»
25.10.2022, 16:280 В Пскове нашли пропавшего 1 октября мужчину 25.10.2022, 16:230 Пожилые псковичи с каждой пенсии покупают продукты мобилизованным 25.10.2022, 16:210 Информация о донорстве крови и костного мозга стала доступна на Госуслугах 25.10.2022, 16:190 Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность
25.10.2022, 16:023 Названа средняя зарплата молодого учителя в Псковской области 25.10.2022, 16:000 Солнечное затмение запечатлели в России. ВИДЕО 25.10.2022, 15:480 Семья великолучан попыталась прокатиться на колесе обозрения в закрытом парке. ВИДЕО 25.10.2022, 15:400 «Единая Россия» отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
25.10.2022, 15:380 Десять золотых медалей привезли великолукские кикбоксёры из Твери  25.10.2022, 15:341 «Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам 25.10.2022, 15:260 Почти 200 млн рублей получит Псковская область на развитие молодёжной политики 25.10.2022, 15:240 Спасшую от пожара троих человек 13-летнюю псковичку наградят в Совете Федерации
25.10.2022, 15:220 Более 50 млн рублей планируют направить на реконструкцию системы оповещения населения Псковской области 25.10.2022, 15:140 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год. ВИДЕО 25.10.2022, 15:090 На протекающую крышу и дорожную обстановку пожаловались псковички Юрию Сорокину 25.10.2022, 15:030 Самодельные препятствия из покрышек на обочине дороги убрали в Великих Луках
25.10.2022, 15:000 Псковэнергосбыт: Счета можно оплачивать с помощью системы быстрых платежей 25.10.2022, 14:560 «Везёт кому-то»: псковичи завидуют летящим на юг птицам 25.10.2022, 14:540 Псковский музей-заповедник и «Михайловское» представили Минкульту планы на 2023 год 25.10.2022, 14:360 В «Псковских тепловых сетях» назвали причину задвоения квитанций за услуги
25.10.2022, 14:260 Великолучане получили медали на турнире по ММА в Рязани 25.10.2022, 14:140 Полёты авиации над Псковом: есть ли риски? 25.10.2022, 14:080 Еловый лес появится на стене дома в Пскове. Фото 25.10.2022, 13:580 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове
25.10.2022, 13:520 В полночь псковичке доставили вместе с суши бодрого таракана 25.10.2022, 13:440 Почему не всем псковичам приходят квитанции за отопление круглый год, объяснила эксперт 25.10.2022, 13:350 «Лига справедливости»: Пособие на погребение. ВИДЕО 25.10.2022, 13:340 Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России
25.10.2022, 13:280 Россиянам советуют хранить сбережения в акциях, облигациях и золоте 25.10.2022, 13:250 Северо-Западная инвестиционная компания принимает студентов на практику 25.10.2022, 13:220 Локнянская алиментщица предпочла асоциальный образ жизни и попала в тюрьму 25.10.2022, 13:110 Псковский астроном-любитель поделился первыми фотографиями солнечного затмения
25.10.2022, 13:090 Супруги военнослужащих обратились к Александру Котову за поддержкой в отправке помощи 25.10.2022, 13:054 Сейчас не время говорить о том, что нам должно государство — Алеся Михачева 25.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о работе «Псковских тепловых сетей» 25.10.2022, 12:560 Два автомобиля столкнулись на улице Алмазной в Пскове
25.10.2022, 12:510 Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 25.10.2022, 12:410 Экс-заключенный вернулся к пожилому обидчику в Бежаницком районе и забил его до смерти 25.10.2022, 12:320 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности. ВИДЕО 25.10.2022, 12:310 Претенденты на звание лучшего госслужащего Псковской области презентовали свои проекты
25.10.2022, 12:240 В восьми регионах СЗФО внедрили цифровые сервисы здравоохранения от Сбера 25.10.2022, 12:230 Магазин «Бизон» на улице Стахановской приглашает псковичей за свежей продукцией 25.10.2022, 12:181 Псковский Роспотребнадзор снял с реализации три партии хлебобулочных изделий 25.10.2022, 12:090 Российский психолог назвал полезное свойство нецензурной речи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru