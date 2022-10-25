Общество

Псковский Роспотребнадзор снял с реализации три партии хлебобулочных изделий

Три партии хлебобулочных кондитерских изделий объёмом 2 кг сняли с реализации в Псковской области за 9 месяцев текущего года по итогу контрольно-надзорных мероприятий регионального управления Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

За указанный период сотрудники ведомства исследовали 934 пробы хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них по микробиологическим показателям – 664 пробы, по физико-химическим и санитарно-гигиеническим показателям было исследовано 270 проб, ГМО – 41 проба.

Несоответствие по физико-химическим показателям выявлено в 4,3% исследованных проб, по микробиологическим показателям – в 4,9%. Наличие ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий не обнаружено.

«По всей выявленной нестандартной продукции специалистами управления применялись меры административного воздействия. По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации три партии хлебобулочных кондитерских изделий объёмом 2 кг», - добавили в Роспотребнадзоре.