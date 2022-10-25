Общество

Программа воспитания учащихся Островской школы отмечена на Всероссийском конкурсе

Директор Островской школы № 7 имени В. Н. Пушкарева Лилия Панчук стала победителем Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в номинации «Программа воспитания школьников». Конкурс проходил в Москве рамках 2-го Всероссийского форума классных руководителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вместе со своим заместителем по воспитательной работе Светланой Тимофеевой Лилия Панчук представила на конкурсе разработанную и активно применяющуюся в школе воспитательную практику. Она, с одной стороны, помогает учителю наиболее эффективно планировать и реализовывать свою работу. С другой стороны, программа направлена на активное и плодотворное взаимодействие и включение в образовательный процесс школьников, учителей и родителей.

«Получила мощный заряд энергии, а также новые знания и практики, которые внедрим в процесс и сделаем воспитание и обучение наших детей еще более действенным», — поделилась впечатлениями об участии в конкурсе Лилия Панчук.

Победители конкурса получили дипломы и подарки. Лилия Панчук также была премирована сертификатом на обучение в Институте изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что второе место в номинации «Программа воспитания школьников» конкурса педагогических работников «Воспитать человека» получил коллектив школы № 18 города Пскова. Всего в номинации приняли участие 153 российские школы.