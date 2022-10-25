Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
бонусы для членов профсоюза
новогодние корпоративы
Электронная транспортная накладная
Топ клиник Пскова
Первые счета за электроэнергию
штраф за обман энергетиков
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Мне 60, и это здорово!
в роли ведущих ENERGY
Компьютерные игры: за и против
Денис Иванов о 15 округе
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
огненная узбечка
лифт с музыкой
 
 
 
ещё Общество 25.10.2022 11:420 Дождливый день ожидает жителей Псковской области 26 октября 25.10.2022 13:110 Псковский астроном-любитель поделился первыми фотографиями солнечного затмения 25.10.2022 13:090 Супруги военнослужащих обратились к Александру Котову за поддержкой в отправке помощи 25.10.2022 13:051 Сейчас не время говорить о том, что нам должно государство — Алеся Михачева 25.10.2022 12:510 Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 25.10.2022 12:320 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 21.10.2022 07:170 Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 21.10.2022 20:190 Сергея Макарченко наградили медалью «За боевые отличия» 22.10.2022 16:380 Эксперты ответили на вопрос о длительности военной службы для мобилизованных
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский астроном-любитель поделился первыми фотографиями солнечного затмения

25.10.2022 13:11|ПсковКомментариев: 0

Псковский астроном-любитель Сергей Попов поделился первыми фотографиями солнечного затмения, которое можно наблюдать сегодня, 25 октября. Свои фотографии он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Попов 

«Все, у кого есть погода, - бегом смотреть на солнечное затмение! Процесс уже пошел», - сообщил астроном.

Напомним, что сегодня жители западной России могут наблюдать глубокое частное солнечное затмение. Оно закончится в 16:02 по московскому времени.

Теги: #Псковская область #астрономия #затмение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 91 человек
25.10.2022, 13:110 Псковский астроном-любитель поделился первыми фотографиями солнечного затмения 25.10.2022, 13:090 Супруги военнослужащих обратились к Александру Котову за поддержкой в отправке помощи 25.10.2022, 13:051 Сейчас не время говорить о том, что нам должно государство — Алеся Михачева 25.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о работе «Псковских тепловых сетей»
25.10.2022, 12:560 Два автомобиля столкнулись на улице Алмазной в Пскове 25.10.2022, 12:510 Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 25.10.2022, 12:410 Экс-заключенный вернулся к пожилому обидчику в Бежаницком районе и забил его до смерти 25.10.2022, 12:320 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности. ВИДЕО
25.10.2022, 12:310 Претенденты на звание лучшего госслужащего Псковской области презентовали свои проекты 25.10.2022, 12:240 В восьми регионах СЗФО внедрили цифровые сервисы здравоохранения от Сбера 25.10.2022, 12:230 Магазин «Бизон» на улице Стахановской приглашает псковичей за свежей продукцией 25.10.2022, 12:180 Псковский Роспотребнадзор снял с реализации три партии хлебобулочных изделий
25.10.2022, 12:090 Российский психолог назвал полезное свойство нецензурной речи 25.10.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алесей Михачёвой 25.10.2022, 12:020 Невельчанин проник в дом и обокрал спавших хозяев 25.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 октября
25.10.2022, 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным 25.10.2022, 11:480 Ремонт дорог продолжается в Дедовичах 25.10.2022, 11:450 Звонарь убил страдающую деменцией жену 25.10.2022, 11:420 Дождливый день ожидает жителей Псковской области 26 октября
25.10.2022, 11:380 Мира и добра пожелал Николай Козловский сотрудникам таможни 25.10.2022, 11:300 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год 25.10.2022, 11:270 Месячник «Белая трость» проходит в Псковской области 25.10.2022, 11:220 Новая сыровяленая колбаса появилась в псковских магазинах «Деревня Соловьи»
25.10.2022, 11:211 Школу в гдовском Смуравьево-2 хотят построить на земле Минобороны 25.10.2022, 11:190 Александр Котов: Таможенная служба справится с самыми сложными вызовами времени 25.10.2022, 11:150 На трассе Р-23 временно перекроют движение в направлении Петербурга 25.10.2022, 11:101 Полицейские вымогали деньги у жителя Печор — ФСБ
25.10.2022, 11:050 Исторический интерьер воссоздадут в псковской церкви Николы со Усохи 25.10.2022, 11:031 Психотерапевт объяснил причины выбора мужчинами женщин помоложе 25.10.2022, 10:560 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове в октябре 25.10.2022, 10:550 Работнику компенсируют моральный вред за несчастный случай на производстве в Порховском районе
25.10.2022, 10:520 Столичные медики приняли живого мужчину за труп. ВИДЕО 25.10.2022, 10:500 «Лига справедливости»: Пособие на погребение 25.10.2022, 10:500 Михаил Ведерников поздравил псковских таможенников с профессиональным праздником 25.10.2022, 10:480 Вкладчики Сбера в Псковской области утроили прибыль с начала года
25.10.2022, 10:450 Псковские психологи отработали навыки работы с мобилизованными и их семьями 25.10.2022, 10:430 В Псковской области возросло число изнасилований, краж и смертельных ДТП 25.10.2022, 10:400 Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера 25.10.2022, 10:320 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности
25.10.2022, 10:280 Трое мужчин ограбили магазин в Великих Луках 25.10.2022, 10:200 Заключительный концерт органной музыки сезона 2022 года состоится в Печорах 25.10.2022, 10:150 Ущерб от коррупционных преступлений в Псковской области превысил 10 млн рублей 25.10.2022, 10:130 Медикаменты для военнослужащих оптом продают в Пскове на сайте Avito
25.10.2022, 10:000 65% российских компаний будут работать с внештатным персоналом – эксперты 25.10.2022, 09:500 Российские производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта 25.10.2022, 09:400 В Псковской области низкая конкуренция в сфере рекламы – аналитики 25.10.2022, 09:350 Лису вновь заметили на Запсковье. ФОТО
25.10.2022, 09:300 Кардиолог назвал опасные для сердца продукты 25.10.2022, 09:170 Федеральные эксперты оценят маршрут «Князь Александр Невский» в Псковской области 25.10.2022, 09:020 День таможенника отмечают в России 25 октября 25.10.2022, 08:520 Жилой дом загорелся в себежской деревне из-за неправильного использования печи
25.10.2022, 08:470 Псковские курсанты и студенты собрались на межвузовский круглый стол 25.10.2022, 08:370 Архимандрита Никиту вспоминают в Псково-Печерском монастыре 25.10.2022, 08:250 Петербургские депутаты просят защитить гимн России от надругательств 25.10.2022, 08:140 МКС продолжает уклоняться от космического мусора
25.10.2022, 08:030 Глубокое частное солнечное затмение смогут наблюдать жители западной части России 25.10.2022, 07:500 В ЦБ раскритиковали страхование карт от действий мошенников 25.10.2022, 07:370 Более 200 билетов на аттракционы и концерты передали для семей мобилизованных псковичей 25.10.2022, 07:210 Туманность Полумесяц сфотографировал директор Псковского планетария
25.10.2022, 07:000 В России компании мобилизованных бизнесменов хотят освободить от всех надзорных проверок 24.10.2022, 23:480 Концерт вокального коллектива Михаила Турецкого в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.10.2022, 22:000 Юные псковичи отправятся на Всероссийский съезд в Музей Победы 24.10.2022, 21:570 Опрос ПЛН-ТВ: Есть ли у псковичей сбережения?
24.10.2022, 21:430 Рестораны KFC в России откроются под новым брендом 24.10.2022, 21:410 Псковский линейный отдел МВД России приглашает на работу 24.10.2022, 21:190 Не оставлять без внимания подозрительные сумки на улицах призвали псковичей 24.10.2022, 21:000 Чемпионат по спортивному ориентированию прошёл в Псковской области
24.10.2022, 20:411 Водитель наехал на «островок безопасности» в центре Пскова. ФОТО 24.10.2022, 20:410 Единую информационную платформу для помощников по уходу создадут в России 24.10.2022, 20:302 Эстрадный певец Витас напал на чиновника в московском караоке-баре. ВИДЕО 24.10.2022, 20:220 Архивные фотографии талабских рыбаков опубликовали в Сети
24.10.2022, 20:151 Михаил Турецкий перечислил свои любимые места в Псковской области 24.10.2022, 20:120 Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь 24.10.2022, 20:030 Волейболисты псковской «Бригантины» стали третьими на турнире в Карелии 24.10.2022, 19:550 Вокальный коллектив Михаила Турецкого выступает в Пскове. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru