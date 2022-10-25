Общество

Псковский астроном-любитель поделился первыми фотографиями солнечного затмения

Псковский астроном-любитель Сергей Попов поделился первыми фотографиями солнечного затмения, которое можно наблюдать сегодня, 25 октября. Свои фотографии он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Попов

«Все, у кого есть погода, - бегом смотреть на солнечное затмение! Процесс уже пошел», - сообщил астроном.

Напомним, что сегодня жители западной России могут наблюдать глубокое частное солнечное затмение. Оно закончится в 16:02 по московскому времени.