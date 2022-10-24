Общество

Глубокое частное солнечное затмение увидят псковичи сегодня

Глубокое частное солнечное затмение произойдет сегодня, 25 октября Его увидят жители западной части России, сообщается на сайте компании «Star Walk».

В 2022 году всего два солнечных затмения и оба частные. Первое произошло 30 апреля.

Последнее частное солнечное затмение года начнется 25 октября в 11:58 утра по московскому времени, достигнет максимума в 14:00 и закончится в 16:02. Во время максимальной фазы Луна закроет солнечный диск на 86,2%.

«Для сравнения, во время частного солнечного затмения в апреле этого года максимальный процент покрытия составил 63,96%. Так что октябрьское солнечное затмение будет сравнительно глубоким», – отметили астрономы.

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Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на Землю и блокируя солнечный свет (частично или полностью) в некоторых регионах. Во время частного солнечного затмения эти три космических объекта не образуют идеально прямую линию, поэтому Луна отбрасывает только внешнюю часть своей тени на Землю.

Следующим затмением в 2022 году станет полное лунное затмение 8 ноября. Это будет зрелищное «кровавое полнолуние».

Ранее сообщалось, что 25 октября в Псковской области ожидается облачная погода.