«Репетиция весны» в Псковской области может наступить уже через пару дней

Псковичи уже чувствуют в воздухе весенние нотки, и совсем скоро природа начнет первую репетицию потепления. Ожиданиями от приближающейся весны поделилась начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Настоящее же весеннее тепло, по ощущениям, придет в регион во второй половине марта. Синоптик уточнила, что начало паводочных процессов (резкого подъема воды) прогнозируется на самый конец марта — начало апреля. «Вот вместе с этими талыми водами к нам придет и весна», — добавила она.
Глава гидрометцентра также отметила, что характер весны может быть разным: самый трудный вариант — дружная весна, когда теплый воздух и перепады ночных температур приводят к быстрому таянию, вода не успевает впитаться в почву, и это грозит подтоплениями. Более мягкий сценарий — антициклон, при котором днем тает, а ночью подмораживает, и вода уходит постепенно.