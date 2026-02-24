«Репетиция весны» в Псковской области может наступить уже через пару дней

Псковичи уже чувствуют в воздухе весенние нотки, и совсем скоро природа начнет первую репетицию потепления. Ожиданиями от приближающейся весны поделилась начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Небольшая репетиция весны может наступить уже через пару-тройку дней. Мы ожидаем, по предварительному прогнозу, оттепельный период с 27 февраля и, возможно, даже до 5 марта. Это те самые температуры около нуля, когда все вроде бы уже начнет таять, но не растает. И есть шанс, что потом, после 5 марта, это все подмерзнет», — сообщила Тала Нещадимова.

Настоящее же весеннее тепло, по ощущениям, придет в регион во второй половине марта. Синоптик уточнила, что начало паводочных процессов (резкого подъема воды) прогнозируется на самый конец марта — начало апреля. «Вот вместе с этими талыми водами к нам придет и весна», — добавила она.

Глава гидрометцентра также отметила, что характер весны может быть разным: самый трудный вариант — дружная весна, когда теплый воздух и перепады ночных температур приводят к быстрому таянию, вода не успевает впитаться в почву, и это грозит подтоплениями. Более мягкий сценарий — антициклон, при котором днем тает, а ночью подмораживает, и вода уходит постепенно.