«Репетиция весны» в Псковской области может наступить уже через пару дней

Псковичи уже чувствуют в воздухе весенние нотки, и совсем скоро природа начнет первую репетицию потепления. Ожиданиями от приближающейся весны поделилась начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Небольшая репетиция весны может наступить уже через пару-тройку дней. Мы ожидаем, по предварительному прогнозу, оттепельный период с 27 февраля и, возможно, даже до 5 марта. Это те самые температуры около нуля, когда все вроде бы уже начнет таять, но не растает. И есть шанс, что потом, после 5 марта, это все подмерзнет», — сообщила Тала Нещадимова.

Настоящее же весеннее тепло, по ощущениям, придет в регион во второй половине марта. Синоптик уточнила, что начало паводочных процессов (резкого подъема воды) прогнозируется на самый конец марта — начало апреля. «Вот вместе с этими талыми водами к нам придет и весна», — добавила она.

Глава гидрометцентра также отметила, что характер весны может быть разным: самый трудный вариант — дружная весна, когда теплый воздух и перепады ночных температур приводят к быстрому таянию, вода не успевает впитаться в почву, и это грозит подтоплениями. Более мягкий сценарий — антициклон, при котором днем тает, а ночью подмораживает, и вода уходит постепенно.

«Предварительно мы думаем, что паводок будет средний. Должен быть один пик, не будет повторного замерзания и второго пика. И мы должны уложиться в средние многолетние нормы без интенсивных превышений. Те места, которые обычно подтапливаются, они обязательно подтопятся. Не нужно предполагать, что, если мы не ожидаем интенсивного паводка, там будет сухо. Нет. Там, где должно быть мокро, обязательно будет мокро. Но не будут затоплены те места, которые обычно не подвергаются подтоплению», — пояснила Тала Нещадимова.
