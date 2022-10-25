Общество

Более 50 млн рублей планируют направить на реконструкцию системы оповещения населения Псковской области

На выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области планируют направить 53 млн 237 тысяч 410 рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области на базе модернизированного КТСО П-166М и существующей системы связи и передачи данных ЕДДС муниципальных образований Псковской области с учетом включения в РАСЦО зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Источник финансирования – бюджет Псковской области.

Подрядную организацию определят 2 ноября. Согласно проекту контракта, все работы необходимо выполнить в срок до 29 декабря 2022 года.