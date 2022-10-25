Общество

«Единая Россия» отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации

«Единая Россия» не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин.

«Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить не собираемся в этом году», - сказал Сидякин.

Он предположил, что однопартийцы из регионов поступят точно также, но он допускает, что «если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, веселиться». По его словам, он не видит возможности отмечать праздники для людей, которые поддерживают специальную военную операцию.