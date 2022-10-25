Общество

Благоустройство парка имени Юрия Гагарина завершают на Запсковье

Благоустройство парка имени Юрия Гагарина завершают на Запсковье. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда 25 октября проинспектировал ход работ, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Получился уютный сквер, который пользуется популярностью у детей и молодёжи. Установили три площадки: спортивную с баскетбольными сетками и воротами для мини-футбола, воркаут- и детская площадки. Детскую площадку остаётся укомплектовать только С-образной качелью индивидуальной формы, которую делают на заказ. Её мы обязуемся поставить на следующей неделе», - рассказал подрядчик.

По его замечанию, освещение дали ещё в начале лета. «Освещения хватает, проектная разработка была хорошей», - уточнил глава администрации города Борис Ёлкин.

Губернатор обратил внимание на отсутствие в местах народной тропы дорожки. «Для сокращения маршрута она напрашивается. Проектом она не была предусмотрена, мы её сделаем. Недочёты устраним. В принципе здесь имеется потенциал для роста, элементы ещё можно доставить в перспективе», - добавил сити-менеджер.

Подрядчик также сообщил, что в конце ноября должны доставить два тактильных стенда для людей с ОВЗ по зрению.

«Объект необходимо вводить в полноценную эксплуатацию, тем более, что его уже вовсю используют по назначению», - заключил Борис Ёлкин.