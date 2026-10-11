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До +14 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 12 октября

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Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Днем также прогнозируется небольшой дождь, по северу области умеренный дождь, по южным районам без существенных осадков. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений, утром с переходом к западным направлениям умеренный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем от +9 до +14 градусов.

В Пскове ночью пройдет умеренный дождь. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем столбик термометра покажет от +11 до +13 градусов.

Атмосферное давление низкое.

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