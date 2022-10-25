Общество

Более двух тысяч псковичей распорядились деньгами маткапитала через банки

Более двух тысяч жителей Псковской области распорядились средствами материнского капитала через банки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по региону.

Для псковских семей, оформляющих кредит на улучшение жилищных условий, упрощена процедура распоряжения материнским капиталом. Семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, могут распорядиться средствами для улучшения жилищных условий без посещения клиентских служб Пенсионного фонда.

Как рассказала управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, для удобства граждан отделение заключило соглашения об информационном обмене с 10 кредитными организациями, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться мерой поддержки. Взаимодействие налажено с рядом отделений Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Дом.РФ, Банка Открытие, Совкомбанка. Альфабанка, Промсвязьбанка, Вакобанка, Сургутнефтегазбанка.

«В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита. Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, - пояснила Наталья Мельникова. - Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение».

Управляющий также уточнила, в какие сроки будут перечислены средства: «В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского капитала осуществляется Пенсионным фондом РФ в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. Всего в Псковской области более двух тысяч жителей региона уже распорядились средствами материнского капитала через банки».

В ПФР напомнили, что направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится 3 года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение кредитов и займов на покупку или строительство жилья. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.