Общество

Жители Псковской области направили более 30 тысяч заявлений в Росреестр онлайн

На 3 748 заявлений в электронном виде больше поступило в псковский Росреестр за девять месяцев, чем за аналогичный периода прошлого года. Согласно статистике, более половины заявлений поступает в региональное ведомство электронно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении.

«Онлайн-сервисы все более активно входят в жизнь псковичей. Причина проста – это очень удобно», - отмечает член общественного совета при псковском Росреестре Александр Тихомиров.

Как отметили в управлении, абсолютные показатели также выглядят убедительно: с января по сентябрь текущего года в псковский Росреестр поступило 77 184 заявлений на учётно-регистрационные действия. В электронном виде направлено 34 331 пакетов документов (что составляет 50%). Также, в сравнении с 9 месяцами 2021 года, в текущем периоде наблюдается увеличение онлайн-заявок на регистрацию ипотеки (48%) и договоров долевого участия (43%).