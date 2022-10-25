Класс МЧС будет работать в новой школе на улице Юбилейной в Пскове

В новой школе на улице Юбилейной в Пскове планируется профильное обучение на уровне среднего общего образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.
Он также уточнил, что набор педагогического состава начнётся после регистрации юридического лица.
«В настоящий момент управление образования администрации города Пскова рассматривает кандидатов на должность директора школы на улице Юбилейной», - добавил он.
Ранее сообщалось, что строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове находится в стадии завершения.