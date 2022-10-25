Общество

Класс МЧС будет работать в новой школе на улице Юбилейной в Пскове

В новой школе на улице Юбилейной в Пскове планируется профильное обучение на уровне среднего общего образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

«В школе будет функционировать универсальный профиль - с курсами внеурочной деятельности и дополнительного образования пожарноспасательной направленности (класс МЧС) и гражданско-патриотической направленности, класс "Кадеты"; технологический профиль - с углубленным изучением математики, информатики, естественных наук», - рассказал сити-менеджер.

Он также уточнил, что набор педагогического состава начнётся после регистрации юридического лица.

«В настоящий момент управление образования администрации города Пскова рассматривает кандидатов на должность директора школы на улице Юбилейной», - добавил он.

Ранее сообщалось, что строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове находится в стадии завершения.