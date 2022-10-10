Общество

Работы по строительству школы на улице Юбилейной в Пскове планируют завершить к 1 декабря

Строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове находится в стадии завершения. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Готова внутренняя отделка, идет пуско-наладка вентиляции, слаботочных систем, видеонаблюдения. На пришкольной территории сделано 8 площадок для отдыха и занятий спортом, проезды, парковки, пешеходные дорожки, газоны и зеленые насаждения. Продолжаются конкурсные процедуры на поставку школьного оборудования и мебели», - отметил сити-менеджер.

За пределами территории специалисты укладывают трубы для подключения сетей водопровода и канализации. По окончании работ восстановят нарушенное благоустройство.

Школа строится по нацпроекту «Образование» и призвана сократить вторую смену. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям «Доступной среды».