Работы по строительству школы на улице Юбилейной в Пскове планируют завершить к 1 декабря

Строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове находится в стадии завершения. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
За пределами территории специалисты укладывают трубы для подключения сетей водопровода и канализации. По окончании работ восстановят нарушенное благоустройство.
Школа строится по нацпроекту «Образование» и призвана сократить вторую смену. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям «Доступной среды».