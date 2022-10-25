Общество

«Титан-Полимер» в деталях: уличная экомебель из вторсырья

Производство «Титан-Полимер» активно готовится к запуску. На площадке предприятия появились первые элементы экологически-чистого благоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Заводскую территорию украсили скамейки, кашпо из переработанного пластика и мусорные урны из экологичных материалов от компании «Умная Среда». Производством, поставкой и монтажом уличной мебели из продуктов переработки занимался псковский предприниматель Арсений Шишкин.

«Это уличная мебель нового поколения. На изготовление одной эколавочки уходит около 40 кг пластиковых отходов. Мы привлекли к сотрудничеству 12 псковских компаний. Они собирают у себя отходы и передают их нам на повторное использование. Экомебели из вторсырья не вредят ни солнце, ни морозы. Но главный её плюс в том, что каждое изделие помогает очистить нашу планету. Это наш общий скромный вклад в решение вопроса раздельного сбора отходов», — рассказал о преимуществах использования экомебели индивидуальный предприниматель Арсений Шишкин.