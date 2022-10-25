Общество

В Пскове поддержали нововведение амурских депутатов в сфере ЧС

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал инициативу Законодательного Собрания Амурской области о внесении изменений в федеральный закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предлагается поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Амурской области по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»», – сказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Внесение изменений в федеральное законодательство позволит предусмотреть возможность создания и последующего использования резервного фонда в целях, связанных с предотвращением чрезвычайной ситуации, заметил он.

«В условиях режима повышенной готовности важно оперативно реагировать на возникающие вызовы как природного, так и техногенного характера, проводить оперативные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, направленные на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, масштабов их последствий, а также на сохранение здоровья людей», – подчеркнул Алексей Севастьянов.

Комитет поддержал проект федерального закона и принял решение направить соответствующее постановление в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.