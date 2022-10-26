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Общество

«Трудновыговариваемое нечто»: псковские студенты выступили против переименования института инженерных наук

26.10.2022 17:45|ПсковКомментариев: 0

Псковские студенты выступили против переименования института инженерных наук. Соответствующую петицию они разместили на сайте change.org.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина издала приказ о переименовании института инженерных наук (ИИН) в Институт промышленных технологий и дизайна (ИПТиД). Новое название института вступит в силу с 1 января 2023 года.

«Новое название института – ИПТиД – это трудновыговариваемое нечто, не отвечающее действительности и привлекательности как для обучающихся на факультете, так и для абитуриентов. ИИН звучит солидно и современно! Мы требуем оставить прежнее название», - прокомментировали ситуацию студенты», – говорится в тексте петиции.

На данный момент ее подписали 17 человек.

Подробнее – в «МК в Пскове».

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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