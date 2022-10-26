Общество

Островские деревни предлагают подключить к сети подвижной радиотелефонной связи

Жителям Островского района предлагают проголосовать за подключение их населённых пунктов к сети подвижной радиотелефонной связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Островского района

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проинформировало о начале голосования, которое проводят в целях определения перечня населённых пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек и плана-графика их подключений к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2023 год. Мероприятие проводят в рамках оказания универсальных услуг связи на портале Госуслуг. Голосование проходит по ссылке.

В администрации отметили, что перечень населённых пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек для голосования, размещенный на портале Госуслуг, составлен исключительно по данным Всероссийской переписи населения 2020 года.