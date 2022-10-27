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Общество

Псковская область купила два бронеавтомобиля на Avito

27.10.2022 12:09|Псков

Псковская область купила два бронеавтомобиля на популярном интернет-сайте для размещения объявлений Avito. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе пресс-конференции ТАСС в Москве сегодня, 27 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас регион небогатый. Неправильно, если мы будем покупать то, что будет потом пылиться на складах. Поэтому мы договорились с комдивом 76-й дивизии о конкретных позициях, в чём есть действительно потребность на передовой. Нужна мобильная бронированная техника. Сейчас нашли 2 "Тигра" (бронеавтомобиля - ред.) на Avito, купили», - рассказал губернатор.

Он отметил, что с дивизией постоянно корректируется список необходимого в зависимости от времени года, обстановки и дислокации войск. Михаил Ведерников сообщил, что постоянно нужны, например, квадрокоптеры, мобильная бронированная техника.

Кроме того, губернатор прокомментировал ситуацию с якобы существующей нехваткой снаряжения у мобилизованных. По его наблюдениям, в Интернете, в том числе в некоторых СМИ, «наблюдается истерия, что в российской армии ничего нет». Люди, которые распространяют такую информацию, по мнению главы региона, агитируют мобилизованных покупать в специализированных магазинах каски, бронежилеты и многое другое по списку из 170 позиций.

«Хочу сказать, что в этом необходимости нет. Наверное, на разных участках линии соприкосновения ситуация разная, но что касается 76-й дивизии, мы с нашим комдивом на связи. Еженедельно созваниваемся, обсуждаем обстановку, сверяем часы. К сожалению, много спекуляций по этой теме», — заметил губернатор.

Теги: #Псковская область #пресс-конференция #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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