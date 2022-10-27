Общество

Власти: Приоритет для рабочих мест в экотехнопарке Псковской области будут отдавать местным кадрам

Приоритет для рабочих мест в экотехнопарке Псковской области будут отдавать местному населению. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На ночь глядя прочитал, что такое экотехнопарк. Это серьезное предприятие. Кто там будет работать?» – спросил вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.

Сергей Грахов ответил, что данный вопрос прорабатывается с концессионером. «Приоритет будет отдан местному населению - Палкино, Остров, Псков. Когда будет идти строительство, то будут и набираться будущие сотрудники, направляться на соответствующее обучение. Привлечение командировочных всегда дороже для бюджета», – объяснил он.