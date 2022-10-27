Общество

Региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов разработают в Псковской области

Региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов разработают в Псковской области. Соответствующий законопроект депутаты приняли в двух чтениях сегодня, 27 октября, на сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект «Об отдельных вопросах в области содействия занятости населения Псковской области» отражает, помимо прочего, утверждение региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов. В связи с ее разработкой потребуется выделение дополнительных средств из областного бюджета.

Источниками финансирования региональной программы будут являться средства федерального бюджета, предоставленные областному бюджету в форме субсидии на софинансирование региональной программы, и средства областного бюджета.

Для получения софинансирования региональной программы из федерального бюджета необходимо пройти процедуру отбора.

Плановый объем средств на реализацию региональной программы составляет 76 млн 275 тысяч рублей, в том числе по годам:

2023 год - 25 млн 425 тысяч рублей;

2024 год - 25 млн 425 тысяч рублей;

2025 год - 25 млн 425 тысяч рублей.

Статья 8 законопроекта, посвященная вопросу квотирования рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, подготовлена с учетом статьи 13.2 закона о занятости населения.