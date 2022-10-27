Общество

Лучших псковских курсантов отметили ведомственными наградами

Накануне юбилея Псковского филиала Академии ФСИН России лучших сотрудников и курсантов отметили ведомственными наградами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Награждение проходило на плацу Псковского филиала Академии ФСИН России с участием руководства образовательной организации и совета ветеранов вуза.

Начальник образовательной организации Александр Сысоев поздравил всех с наступающим праздником, напомнив об истории и достижениях учебного заведения за 30 лет его существования.

«Академии ФСИН России. Мы благодарны всем, кто стоял у истоков создания образовательной организации и кто на протяжении многих лет трудился здесь, формируя профессиональный и эффективно работающий коллектив, создавая и укрепляя материальную базу. Выпускники нашего вуза с честью выполняют свой служебный долг во многих территориальных органах ФСИН России», – сказал Александр Сысоев и пожелал сотрудникам и курсантам успехов, творческих идей и смелых решений.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков награжден медалью «За отличие в службе» 1-й степени, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Юрий Дятлов и преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Ирина Минаева – медалью «За отличие в службе» 2-й степени.

Ряду курсантов за добросовестное исполнение служебных обязанностей объявили благодарность.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию образовательной организации, пройдут в Псковском городском культурном центре в день рождения вуза – 28 октября, с участием представителей власти и силовых ведомств региона.