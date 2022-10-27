Общество

ПФР открыл Центр общения граждан старшего поколения в Псковской области

Центр общения старшего поколения открылся в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОПФР по Псковской области

«Программа работы центра насыщена и разнообразна – здесь можно обменяться опытом по рукоделию, кулинарии, послушать лекции по финансовой и юридической грамотности, принять участие в конкурсах и викторинах, интеллектуальных играх», – рассказали в фонде.

Также посетители центра могут получить бесплатное консультирование по правовым и социальным вопросам.

На торжественном мероприятии по случаю открытия присутствовали управляющий региональным отделением ПФР, координатор проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова, глава администрации района Олег Майоров, партнеры центра - представители муниципалитета, общественных и волонтерских организаций.

Управляющий отделением ПФР Наталья Мельникова, рассказала, что Псковская область вошла в пилотный проект по созданию центров общения пожилых людей: организация досуга и установления дружеских контактов пожилых людей в районах области. Центр поможет пожилым людям раскрыть свои способности, найти стимулы для творческой деятельности, а также будет содействовать их активному участию в культурной, общественной жизни.

Для центра в клиентской службе было выделено помещение, высвободившееся в результате реорганизации учреждения:

Глава администрации района Олег Майоров отметил, что в центре созданы условия для дружеского общения пенсионеров, занятий по интересам, проведения совместных мероприятий, встреч с интересными людьми.

«С развитием социальных сетей и распространением ковида люди разучились общаться вживую, а центр будет собирать пожилых людей на просветительские лекции, здесь можно будет за чашкой чая обсудить новости, поделиться какими-то интересными практиками. Со своей стороны Администрация обязательно будет оказывать центру всестороннюю помощь и поддержку», – рассказал Олег Майоров.

«Здесь пенсионеры общаются, обмениваются опытом, с пользой проводят время и чувствуют себя нужными и активными. Если человек активен, то он проживает интересную и долгую жизнь», - отметила важность работы, проводимой в центре жительница Невеля Татьяна Некрасова.

«Центр будет помогать не только развивать творческие способности человека, но и решать проблему одиночества, повышать социальную активность пожилых людей», - поддержала её Людмила Слышанкова.

Практическую поддержку в работе центра также оказывают невельский центр социального обслуживания, Невельская межрайонная больница, районный досуговый центр, местное отделение «СПР», совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтеры МБУ «Лидер».

Центр работает ежедневно в соответствии с графиком работы клиентской службы по адресу город Невель, улица Маншук Маметовой дом 7.