Общество

Капремонт псковских школ планируют завершить в течение осенних каникул

Отчет об исполнении бюджета города Пскова за 1 полугодие 2022 года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике городской Думы на заседании, которое прошло в четверг, 27 октября, под председательством Юлии Пожидаевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Как доложила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, в целом за первое полугодие плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 309,4 млн рублей. За отчетный период доходы бюджета города исполнены на 35,8% от запланированных годовых назначений и составили более 3 млрд рублей. В общем объеме налоговые и неналоговые доходы составили 32,2%, безвозмездные поступления - 67,8%.

Кроме того, участники заседания заслушали информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также по ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к ним и установке детских площадок. Данную информацию предоставили депутатам представители структурных подразделений администрации города.

В ходе обсуждения председатель комитета Юлия Пожидаева поинтересовалась, на какой стадии сейчас капремонт городских школ, который должен быть по контракту завершен 30 ноября. «К 1 сентября в этих школах были завершены основные работы, которые могли помешать учебному процессу. Большой объем оставшихся работ планируется произвести в течение осенних каникул», - сообщила первый заместитель главы администрации Ирина Иванова.