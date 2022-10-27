Общество

Алексей Севастьянов о ремонте школы №16: Я ожидал худшего

Ремонт в псковской школе №16 подходит к завершению с небольшим отставанием от графика – в ходе очередного контрольного выезда на объект в этом убедился депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Недоделок ещё много, но надежда появилась», - со сдержанным оптимизмом пригласила осмотреть спортивный зал и раздевалки директор школы Светлана Данилова. В сравнении с ситуацией месячной давности помещения преобразились – установлены новые двери и светильники, покрашены стены, в туалете начинается монтаж сантехники. Замена кровли спортзала завершена, сейчас здесь остались только внутренние работы, на проведение которых не может повлиять погода.

«В принципе, я ожидал худшего», - признался, увидев результат, Алексей Севастьянов.

По словам представителя подрядной организации, чтобы сдать объект, «нужна ещё максимум неделя». Правда, даже если за ближайшие семь дней все недоделки будут устранены, сроки контракта всё равно будут нарушены.

«Контракт действует до 30 ноября, но все ремонтные работы должны быть завершены к концу октября – месяц заложен на бумажные дела», - пояснила начальник технического отдела МКУ города Пскова «Стройтехнадзор» Анжелика Петрова. По её словам, за несоблюдение графика подрядчика ждут штрафные санкции. На сегодняшний день с учётом 50-процентного аванса строительной компании выплачено порядка 80% от общей суммы.

«Этот тот случай, когда бизнес себе и своим партнёрам делает только хуже, - высказал мнение Алексей Севастьянов. - Государство с пониманием и доверием отнеслось к подрядным организациям – авансировало половину стоимости контракта, а подрядчики, нарушая сроки, вынуждают исполнительные органы строже относиться к ним в следующем году».

Техническому надзору депутат также рекомендовал более жёстко контролировать график и качество работ, причём, начинать с первого этапа исполнения контракта.

Алексей Севастьянов назначил следующую планёрку на 15 ноября, выразив надежду, что эта встреча на объекте будет заключительной.

Капитальный ремонт школы № 16 на Ленинградском шоссе начался в июне. Здесь было необходимо привести в порядок первый этаж всех корпусов, спортивный зал, раздевалки, душевые и фасад. По словам директора школы, это первый настолько масштабный ремонт здания. В течение лета работы шли с отставанием от графика, к началу учебного года помещения едва успели отмыть. Кроме того, были выявлены серьёзные дефекты, которые строителям пришлось устранять. Депутат Алексей Севастьянов провёл на объекте несколько общих планёрок с участием представителей подрядной организации и «Стройтехнадзора». Руководитель строительной организации обещал окончить работы до 30 октября и с надлежащим качеством.