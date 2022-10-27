Общество

Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Себежском районе. ФОТО

Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Себежского района

«Неравнодушный житель Союзного государства прислал нам фотографии, сделанные им на территории мемориального комплекса Курган Дружбы, который с 1959 года является для нас неоспоримым символом героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Как заметили в администрации, судя по фотографиям, из Кургана Дружбы при помощи тяжелой техники вырваны мемориальные плиты, на которых на трех языках выбиты тексты обращений партизан Великой Отечественной к потомкам.

«Никакой информации от официальных лиц Латвийской республики о том, с какой целью часть мемориальной композиции Кургана Дружбы была уничтожена, в открытых публикациях нам обнаружить не удалось», - добавили в администрации.

Курган Дружбы находится в тридцати двух километрах от Себежа на границе России, Белоруссии и Латвии. Здесь, в глухих лесах, пролегали партизанские тропы, а затем объединились отряды разных республик и было положено начало формирования партизанского края. В 1942 году край занимал 10 тысяч квадратных километров и имел население около ста тысяч человек. В нем действовали органы Советской власти, школы и колхозы.

Мемориальный комплекс сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии.