Общество

Похолодание с ливнями и мокрым снегом ожидается в Псковской области

Похолодание с ливнями, мокрым снегом и сильным порывистым ветром ожидается в Псковской, Новгородской областях и Республике Карелия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Филиалы «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности. 283 аварийные бригады и 568 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.⠀

198 дизельных генераторов общей мощностью 8,3 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до понедельника.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.