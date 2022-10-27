Похолодание с ливнями и мокрым снегом ожидается в Псковской области

Похолодание с ливнями, мокрым снегом и сильным порывистым ветром ожидается в Псковской, Новгородской областях и Республике Карелия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»
Филиалы «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности. 283 аварийные бригады и 568 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.⠀
198 дизельных генераторов общей мощностью 8,3 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до понедельника.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.