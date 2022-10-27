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Общество

Об опасности сайтов-однодневок предупредили псковичей

30.10.2022 20:09|ПсковКомментариев: 0

Как не подвергнуть себя риску, делая покупки через Интернет, рассказали в управлении МВД России по Псковской области.

Специалисты советуют придерживаться следующих правил:

  • стараться не пользоваться для оплаты в интернете зарплатной или кредитной картой,
  • открыть для этих целей вторую карту в том же банке,
  • не стоит переводить на карту для Интернет-покупок крупные суммы.

«Держите там чуть больше, чем собираетесь потратить в самое ближайшее время. Покупайте только на защищённых сайтах, владельцы которых заботятся о безопасности своих пользователей», – отметили в ведомстве.

Адрес защищённого сайта должен начинаться с https://. А слева от адресной строки должна быть иконка в виде закрытого замка. Если иконка красного цвета или перечеркнута, то от покупок стоит отказаться. Причем, наличие нужных элементов в адресной строке ещё не гарантирует, что сайт не поддельный.

«Если на почту или в мессенджер пришло письмо от имени известной вам компании с предложением совершить покупки на её сайте, не торопитесь переходить по ссылке. Лучше скопировать её в браузер и, не переходя, проверить название сайта — вдруг сайт поддельный, а письмо — от мошенников? Собираясь делать покупки, всегда старайтесь путем обычного поиска проверить, действительно ли данный сайт принадлежит той или иной компании», – добавили сотрудники правоохранительных органов.

Следует приобретать товары популярных брендов исключительно на уже знакомых и хорошо зарекомендовавших себя Интернет- площадках. Если же сайт новый, то должно насторожить любое из такого рода обстоятельств: 

  • заведомо низкая цена;
  • почти полное отсутствие в Интернете отзывов о сайте или отзывы, которые преимущественно отрицательные;
  • отсутствие на сайте адреса компании, которой принадлежит сайт, а также других контактных данных;
  • стремление продавца ограничить вам время на обдумывание покупки в переписке или во время телефонного разговора;
  • переадресация на подозрительные сайты, не имеющие отношения к магазину.

Злоумышленники создают сайты-однодневки с выгодными предложениями о покупке товаров. Дизайн таких сайтов практически не отличается от настоящих Интернет-магазинов, под них же маскируется и адрес — разница часто всего лишь в паре символов. Операции оплаты на таких сайтах представляют собой переводы денежных средств мошенникам. Реальный же товар или услугу клиенты не получают. Такое мошенничество называется фишингом. 

Не рекомендуется также использовать для покупок компьютеры общего доступа и публичные Wi-Fi-точки, особенно не защищённые паролем. Не следует сообщать данные банковской карты ни банковским служащим, ни работникам Интернет-магазинов. Первые из них и так обладают всей необходимой информацией, а вторым - она совершенно не нужна для проведения платежа.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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