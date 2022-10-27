Общество

Домашнюю белую крысу нашли на улице в Пскове

Домашнюю белую крысу нашли на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Может быть кто-то возьмёт в добрые руки», – говорится в посте.

Горожане в комментариях отметили, что самостоятельно убежать самостоятельно такая «животина» на улицу не могла, это крайне маловероятно.

«Может наигрались и выкинули?» – предположил пскович.

Несколько горожан выразили желание взять питомца к себе.

Пристроить пообещали также и в магазине зоотоваров на Октябрьском 19.