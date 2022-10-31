Общество

Почти сотню обращений написали псковичи на незаконные действия коллекторов

92 обращения граждан с жалобами на действия коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, поступило в УФССП России по Псковской области в текущем году. Нарушителей оштрафовали на 560 тысяч рублей, сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В основном обращения касались превышения лимита телефонных переговоров кредитора с должниками, многочисленные звонки и текстовые сообщения, а также взаимодействие с третьими лицами (членами семьи, друзьями, коллегами).

«Необходимо понимать, что не каждое заявление от гражданина может стать основанием для привлечения к ответственности коллектора. Потребуется зафиксировать факты нарушений ваших прав со стороны таких организаций», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

УФССП России по Псковской области напоминает жителям о том, что коллектор имеет право звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц. К должнику запрещается применять физическое и психологическое давление, причинять вред здоровью и имуществу. Также они не имеют право беспокоить граждан по ночам.