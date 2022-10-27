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Пояс Ориона над Псковом запечатлел астроном-любитель. ВИДЕО

Пояс Ориона над Псковом запечатлел астроном-любитель Михаил Прохоров. Видеозаписью он поделился на своей странице «ВКонтакте».

Видео: Михаил Прохоров

«Три царя (пояс Ориона) совершают своё шествие над Псковом. А на 13-й секунде прямо из телевышки восходит Сириус», - прокомментировал пскович.

Пояс Ориона - астеризм в созвездии Ориона, опоясывает фигуру охотника в изображениях созвездия. Состоит из трех бело-голубых звезд (голубых сверхгигантов): Альнитак, Альнилам, Минтака, что переводится с арабского соответственно как «кушак», «нить жемчуга» и «пояс».