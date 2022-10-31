Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?

После трагедии в Ейске и инцидента в Иркутске, где на жилые дома упали истребители, всё больше беспокоит вопрос об авиаперелётах над областным центром. Считают ли горожане необходимым запретить полёты авиации над Псковом, смотрите в опросе ПЛН-ТВ.